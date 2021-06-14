Президент США назвал Путина "достойным" и "жестким" соперником

Президент США Джо Байден на пресс-конференции во время саммита НАТО в Брюсселе, 14 июня 2021 года Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в преддверии встречи с президентом РФ Владимиром Путиным охарактеризовал российского лидера как "жесткого" человека и "достойного соперника".

"У меня были встречи с ним. Он находчивый, он жесткий, и я обнаружил, что он - как говорилось, когда я раньше участвовал в играх с мячом - достойный соперник", - сказал Байден на пресс-конференции после саммита НАТО в понедельник.

Также Байден повторил, что планирует обсудить с Путиным сферы, где США и РФ могли бы сотрудничать, если Москва выберет такой вариант. При этом он пообещал, что если Путин выберет отказ от сотрудничества и "будет действовать, как он делал в прошлом в отношении кибербезопасности и некоторых других направлений, то мы (США - ИФ) дадим ответ".

"Я ясно объясню про возможные сферы сотрудничества, которые появятся, если он на такое сотрудничество пойдёт", - сказал президент США на пресс-конференции в Брюсселе.

Он продолжил, что сторонам также предстоит определить "красные линии" в тех сферах, где США и РФ имеют разногласия. Однако Байден подчеркнул, что не намерен рассказывать СМИ, как он будет вести переговоры с Путиным, и предложил подождать окончания саммита.

Президент США также добавил, что лидеры стран НАТО рады его предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве.

"Я говорил примерно с 10 или 12 лидерами и все они сказали, что рады тому, что я собираюсь сделать это", - сказал Байден в ходе пресс-конференции по итогам саммита лидеров НАТО.

Он отметил, что коллеги по НАТО на прошедшем в понедельник саммите организации поблагодарили его за готовность обсудить с ними предстоящую встречу и планы американского лидера относительно саммита США-Россия.

"Я не нашел мирового лидера, который не думал бы, что эта встреча своевременная", - сказал Байден, отвечая на вопрос о том, не слишком ли рано с момента вступления в должность намечена его встреча с российским лидером.

Встреча Байдена и Путина намечена на 16 июня в Женеве.