Axios узнал о встрече Байдена с экспертами по РФ перед саммитом с Путиным

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден собрал группу экспертов по России, включая бывших чиновников администрации экс-президента Дональда Трампа для подготовки к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, эксперты "призвали Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным" и "не предоставлять ему никакой возможности" попытаться затмить переговоры новыми публичными предложениями. Отмечается, что с Байденом встретились около дюжины человек, в том числе два бывших посла США в РФ при президенте Бараке Обаме - Майкл Макфол и Джон Теффт. Кроме того, во встрече участвовали бывший первый заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Готтемюллер, старший директор по России Совета национальной безопасности Эрик Грин и бывший сотрудник Совета нацбезопасности Фиона Хилл, которая сопровождала Трампа на встрече с Путиным в Хельсинки в 2018 году.

Отмечается, что среди экспертов не было прямых разногласий по подходу, который следует избрать Байдену во время встречи с российским лидером.

Как сообщили собеседники портала, "некоторые участники высказались за поиск дополнительных возможностей для взаимодействия с Россией - от студенческих обменов до восстановления дипломатических и консульских должностей".

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве. Это будет первая личная встреча Путина с новым президентом США. До этого главы двух государств общались по телефону, в последний раз - 13 апреля.