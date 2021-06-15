Байден предупредил, что РФ испортит с ним отношения в случае смерти Навального

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден предупредил, что РФ испортит отношения с ним в случае, если оппозиционер Алексей Навальный скончается в местах лишения свободы.

"Это бы ухудшило отношения (России - ИФ) с остальным миром и лично со мной", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о его реакции в случае смерти оппозиционера, отбывающего заключение в РФ.

Раннее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью CNN сообщал, что Владимир Путин не планирует обсуждать с Байденом ситуацию вокруг Навального. Позже представитель Белого дома Джен Псаки во время брифинга указала на твердое намерение Джо Байдена на саммите в Женеве поднять тему защиты прав человека вне зависимости от планов российской стороны. СМИ США отмечают, что так она ответила на просьбу прокомментировать слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что Путин в ходе саммита с Байденом не планирует обсуждать тему российского оппозиционера Алексея Навального.