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Рябков надеется, что США "прочувствуют" ответственность саммита в Женеве

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Москва рассчитывает, что значимость площадки в Женеве, где ранее проводились многие исторически важные переговоры, поможет американской стороне прочувствовать ответственность предстоящего саммита президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

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"Женева - одна из мировых дипломатических столиц. Там есть вся необходимая для встречи инфраструктура, у швейцарских властей и кантональных властей колоссальный опыт организации мероприятий такого уровня, и это тоже очень важно, потому что сбоев быть по определению не то что не должно, а не может быть", - сказал Рябков в интервью, опубликованном во вторник в газете "Известия".

По его мнению, "Женева - оптимальное место" для проведения предстоящего саммита лидеров РФ и США.

"Другая сторона, конечно, символическая: проводятся разного рода параллели, вспоминаются разного рода двусторонние контакты российско-американские, но не только. Да, я считаю, что это хорошо - намоленное место. Будем исходить из того, что это тоже позволит создать правильную обстановку и поможет нашим американским коллегам почувствовать себя на высоте ответственности момента", - отметил замглавы МИД РФ в беседе с изданием.

Как сообщал "Интерфакс", встреча президентов Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Ранее российский лидер заявил, что главными ожиданиями от саммита являются налаживание прямого диалога и создание реально функционирующего механизма по ряду направлений, где есть взаимный интерес.

США Сергей Рябков Россия Женев

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