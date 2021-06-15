Индекс МосБиржи обновил максимум и скорректировался

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой blue chips на фоне разнополярных сигналов из Азии и замедлившей рост нефти, индекс РТС за минуту торгов прибавил 0,2%, индекс МосБиржи обновил максимум и немного скорректировался на фоне укрепления рубля.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3857,44 пункта (-0,1%, максимум сессии и новый пик - 3865,2 пункта), индекс РТС - 1689,99 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже изменились в пределах 1,2%.

Доллар стоит 71,94 рубля (-0,17 рубля).

Президент США Джо Байден собрал группу экспертов по России, включая бывших чиновников администрации экс-президента Дональда Трампа, для подготовки к саммиту с российским лидером Владимиром Путиным, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, эксперты "призвали Байдена не проводить совместную пресс-конференцию с Путиным" и "не предоставлять ему никакой возможности" попытаться затмить переговоры новыми публичными предложениями. Отмечается, что среди экспертов не было прямых разногласий по подходу, который следует избрать Байдену во время встречи с российским лидером. Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве.

Подешевели акции "Роснефти" (-0,7%), "Норникеля" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "НЛМК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,3% "префы"), "Северстали" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпрома" (-0,1%), "МТС" (-0,1%), банка ВТБ (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%), расписки TCS Group (-0,1%).

Подорожали акции "АЛРОСА" (+1,2%), "Магнита" (+1,1%), расписки Ozon (+1,1%), бумаги "ММК" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +0,1% "префы"), "Татнефти" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), Polymetal (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%).

Выручка АФК "Система" в I квартале 2021 года составила 171,54 млрд рублей, что на 8,4% выше показателя аналогичного периода 2020 года, говорится в финансовом отчете корпорации. Скорректированная OIBDA "Системы" выросла на 6,1% - до 56,93 млрд руб.

Результаты корпорации по выручке и OIBDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Ранее опрошенные аналитики ожидали, что выручка АФК увеличится на 7,38% - до 169,92 млрд рублей, OIBDA вырастет на 5,49% - до 56,6 млрд рублей.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник неоднозначный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, Китай обнаружил себя в качестве одного из основных оппонентов НАТО. Нефть Brent пытается держаться выше $73 за баррель, но дешевеют промышленные металлы (никель и медь теряют более 2%). Индекс доллара торгуется в незначительном минусе, а валюты риска укрепляют свои позиции.

Все это предлагает сценарий начала торгов на российском рынке при слабости сектора металлов и добычи. Возможно, что поддержка бумаг нефти и газа будет не столь ярко выраженной, поскольку сектор накануне показал неплохой рост. Рубль вполне может продолжить укрепление на относительно дорогой нефти и ожидании роста доходностей, считает Кочетков.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова полагает, что рост цен на нефть может продолжиться. В понедельник цены на нефть Brent поднимались к уровням конца 2018 года, превышая $73,5 за баррель. В "плюс" сырью играли как повышенные прогнозы от инвестбанков, так и позитивные ожидания по спросу на фоне постепенного снятия ограничений на передвижения. Утром во вторник августовский фьючерс на Brent торгуется чуть ниже, но импульс к росту, очевидно, остается довольно сильным. Не исключены попытки подняться выше $75 за баррель на этой неделе в случае более сильных данных по запасам нефтепродуктов в США, чем на прошлой неделе, и в случае отсутствия негативных сигналов по итогам двухдневного заседания Федрезерва США, считает эксперт.

В США в понедельник обновили максимумы индексы акций S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,7%), просел Dow Jones (-0,3%). S&P 500 завершил рекордом 29-е торги в текущем году, Nasdaq обновил исторический максимум впервые с конца апреля за счет роста акций высокотехнологического сектора.

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1%, китайский Shanghai Composite теряет 0,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%), но "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,3%).

Инвесторы ждут итогов заседания Федеральной резервной системы, которое пройдет 15-16 июня. По итогам очередной встречи руководства американского ЦБ, помимо традиционного заявления о ставке и объеме выкупа активов, будут опубликованы экономические прогнозы, а также ожидания относительно дальнейшей динамики процентных ставок.

Эксперты полагают, что ФРС не станет давать сигналы о планах постепенного сокращения объема выкупа облигаций ранее, чем в августе-сентябре текущего года.

При этом точечный график прогнозов (dot plot) - диаграмма, отражающая индивидуальные ожидания членов совета управляющих ФРС и глав федеральных резервных банков в отношении процентных ставок, может показать, что все 18 руководителей ЦБ ожидают по крайней мере одного повышения ставки в 2023 году, прогнозирует более половины респондентов Bloomberg.

На нефтяном рынке цены утром во вторник не оставляют попыток роста на фоне затягивания переговоров по иранской ядерной сделке; цена Brent находится на $0,1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов "Мосбиржи" в понедельник. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $73,09 за баррель (+0,3% и +0,2% накануне), июльская цена WTI - $71,05 за баррель (+0,2% и -0,04% в понедельник).

Переговоры по иранской ядерной сделке вряд ли завершатся до президентских выборов в ИРИ, запланированных на 18 июня, сообщает S&P Global Platts со ссылкой на заявление замглавы МИД республики Аббаса Арагчи.

Аналитики отмечают, что если Иран не восстановит экспорт в краткосрочном периоде, ОПЕК+ придется дальше наращивать добычу, чтобы удовлетворить ожидаемый спрос.

Тем временем управление энергетической информации Минэнерго США повысило прогноз добычи трудноизвлекаемой нефти в июне на 32 тыс. б/с с ранее ожидавшихся 7,765 млн б/с против 7,707 млн б/с в мае. В июле EIA ожидает увеличения добычи до 7,803 млн б/с.

Некоторую обеспокоенность инвесторов вызывает эпидемиологическая ситуация в Европе. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник объявил о продлении ограничительных мер в Англии еще на четыре недели, отодвинув срок их снятия с 21 июня на 19 июля, ради охвата вакцинацией от COVID-19 более значительного числа жителей.