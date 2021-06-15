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Полицию в Швейцарии максимально мобилизовали из-за саммита РФ-США

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - В Женеве завершают последние приготовления к намеченному на среду, 16 июня, саммиту президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, сообщают во вторник швейцарские СМИ.

Федеральная полиция в Швейцарии максимально мобилизована. По словам вице-директора Офиса федеральной полиции Стефана Теймера, приняты меры для обеспечения безопасности "в условиях повышенного уровня угрозы".

В частности, с 15 по 17 июня будет временно ограничено использование воздушного пространства над Женевой. При этом ограничения не затронут гражданские самолеты, выполняющие рейсы в Женеву. В воздухе будет курсировать авиационное подразделение полиции.

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В общей сложности планируется задействовать 3,5 тыс. стражей порядка во время саммита.

По данным швейцарских СМИ, подготовку к саммиту активно завершают, в частности, флористы, которые занимаются оформлением места встречи на высшем уровне. На прошлой неделе, как рассказали представители флористической компании, им поручили заниматься составление композиций на основе синего, белого и красного цвета - в соответствии с флагами США и России. Но в воскресение им было поручено изменить основные цвета на белый и зеленый. По словам флориста компании Protocol Аделины Филипп, это "цвета сдержанности и нейтральности".

"Цветы занимают важное место в дипломатии... Цвета - это символ, и они умеют говорить", - пишет газета "Трибюн де Женев".

Как ожидается, Байден прибудет в аэропорт Женевы уже во вторник в 16:15 по местному времени (17:15 по Москве). У самолета его встретят президент Швейцарии Ги Пармелен и председатель женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско. Прибытие Путина ожидается в среду утром.

Согласно информации местных СМИ, от российской и американской делегации ожидается по 800 человек. Освещать саммит непосредственно в Женеве будет около 3 тыс. представителей СМИ.

Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

Женева Швейцария Владимир Путин Джо Байден США

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