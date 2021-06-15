Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:29Заразились
на 15.06В России 5 236 593+14 185В мире 176 268 431+307 952

Байден прибыл в Женеву для участия в саммите с Путиным

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Самолет президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту Женевы, сообщают швейцарские СМИ.

В аэропорту американского лидера встречают президент Швейцарии Ги Пармелен и председатель женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско.

В делегацию США, в частности, вошел госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Первая леди США Джилл Байден не приехала в Женеву. В состав делегации не вошел и глава Пентагона Ллойд Остин.

Как ожидается, президент США будет передвигаться по Женеве на борту "Лимузина номер один" - это уникальный Cadillac весом 3,5 тонны. Он бронирован и обеспечен защитой даже на случай химической или биологической атаки.

В миреПереговоры Путина и Байдена в Женеве продлятся 4-5 часов с учетом перерывовЧитать подробнее

По данным швейцарских СМИ, Байден остановится в отеле Hotel Intercontinental. Там же, как ожидается, пройдут его переговоры вечером во вторник с президентом Швейцарии.

Швейцарские СМИ сообщали, что для обеспечения безопасности в Женеве власти планируют задействовать 95% сотрудников городской полиции. Это около 2 тыс. человек. Кроме того, Женева может рассчитывать в случае необходимости на полицейские подкрепления из других кантонов (900 сотрудников полиции).

На прошлой неделе швейцарское телевидение сообщило, что жителей Женевы, где 16 июня состоится встреча президентов России и США, призвали отказаться от посещения офисов в день саммита и работать из дома.

Городские власти опубликовали информацию и карту, на которой указана зона безопасности, которая будет закрыта для передвижения автомобилей и людей на время проведения саммита РФ-США. В эту зону вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.

В МИД Швейцарии сообщили, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.

США Джо Байден Владимир Путин

Новости по теме

Новости

Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях

Алиев и Эрдоган подписали декларацию о союзнических отношениях

Украина отказывает во въезде людям, привитым "Спутником V"

МВД Абхазии сообщило о 2 туристах из РФ, раненных при стрельбе в Пицунде

МВД Абхазии сообщило о 2 туристах из РФ, раненных при стрельбе в Пицунде

Российская туристка ранена в результате стрельбы на абхазском курорте

Путин и Байден в Женеве обсудят "проблемы-раздражители" в отношениях 2 стран

Путин и Байден в Женеве обсудят "проблемы-раздражители" в отношениях 2 стран

Что случилось этой ночью: вторник, 15 июня

Axios узнал о встрече Байдена с экспертами по РФ перед саммитом с Путиным

Пандемия коронавируса

Китайский ученый опровергла теорию об утечке COVID-19 из лаборатории

Китайский ученый опровергла теорию об утечке COVID-19 из лаборатории

Семьи заключенных-американцев Уилана и Рида надеются на саммит РФ-США

В штате Иллинойс загорелся химический завод

В штате Иллинойс загорелся химический завод
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');