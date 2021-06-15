Байден прибыл в Женеву для участия в саммите с Путиным

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Самолет президента США Джо Байдена приземлился в аэропорту Женевы, сообщают швейцарские СМИ.

В аэропорту американского лидера встречают президент Швейцарии Ги Пармелен и председатель женевского кантонального правительства Серж Даль Бюско.

В делегацию США, в частности, вошел госсекретарь США Энтони Блинкен и советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Первая леди США Джилл Байден не приехала в Женеву. В состав делегации не вошел и глава Пентагона Ллойд Остин.

Как ожидается, президент США будет передвигаться по Женеве на борту "Лимузина номер один" - это уникальный Cadillac весом 3,5 тонны. Он бронирован и обеспечен защитой даже на случай химической или биологической атаки.

По данным швейцарских СМИ, Байден остановится в отеле Hotel Intercontinental. Там же, как ожидается, пройдут его переговоры вечером во вторник с президентом Швейцарии.

Швейцарские СМИ сообщали, что для обеспечения безопасности в Женеве власти планируют задействовать 95% сотрудников городской полиции. Это около 2 тыс. человек. Кроме того, Женева может рассчитывать в случае необходимости на полицейские подкрепления из других кантонов (900 сотрудников полиции).

На прошлой неделе швейцарское телевидение сообщило, что жителей Женевы, где 16 июня состоится встреча президентов России и США, призвали отказаться от посещения офисов в день саммита и работать из дома.

Городские власти опубликовали информацию и карту, на которой указана зона безопасности, которая будет закрыта для передвижения автомобилей и людей на время проведения саммита РФ-США. В эту зону вошел весь парк Ла Гранж, парк О-Вив, одноименный пляж. Закрыты также расположенные близ места проведения саммита набережные Женевы, часть акватории Женевского озера.

В МИД Швейцарии сообщили, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена состоятся 16 июня на вилле Ла Гранж в одноименном парке в Женеве.