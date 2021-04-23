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РФ запустит первый модуль новой орбитальной станции в конце 2025 года

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Первый модуль новой российской орбитальной станции запустят в конце 2025 года, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Базовый блок мы планируем запустить в конце 2025 года", - сказал Рогозин.

Как сообщалось, Россия планирует создать собственную станцию. Ее развертывание, по словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, должно быть завершено к 2030 году. Ранее сообщалось, что первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.

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Рогозин ранее сообщил, что около 80% оборудования российской сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции. "Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Как сообщил Соловьев, на первом этапе станция будет состоять из четырех модулей, в дальнейшем их число увеличат до шести. Экипаж станции будут составлять 2-4 человека, объем гермоотсеков составит на втором этапе 667 кубометров. При этом число внешних рабочих мест будет достигать 48. Космонавты будут посещать станцию один-два раза в год, также на станцию планируется отправлять до трех грузовых кораблей в год.

Россия сможет сама профинансировать строительство новой орбитальной станции, но готова и к кооперации, заявил 19 апреля вице-премьер Юрий Борисов, отметив, что станция сможет быть "неким промежуточным пунктом для полетов и освоения Луны, лунного пространства".

РФ в настоящее время имеет планы по активному финансированию проекта создания независимой орбитальной станции до 2030 года, она может стоить до $6 млрд, сообщил "Интерфаксу" накануне информированный источник.

Дмитрий Рогозин Роскосмос

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