Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:48Заразились
на 25.04В России 4 762 569+8 780В мире 146 461 651+821 237

Российскую национальную станцию развернут на орбите к 2035 году

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Полностью развернуть на орбите российскую национальную станцию планируется в два этапа до 2035 года, сообщил "Роскосмос" в воскресенье.

В прошлую пятницу исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко рассказал журналистам, что первый этап развертывания новой российской орбитальной станции пройдет в 2025-2030 годах, второй - в 2030-2035 годах.

В России"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станции"Роскосмос" готов начать создание новой орбитальной станцииЧитать подробнее

Как сообщалось, Россия планирует создать собственную станцию.

Первый модуль будущей станции планируется запустить в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который изначально планировалось использовать в МКС.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что около 80% оборудования российского сегмента МКС выработали свой ресурс и затраты на его содержание после 2025 года будут сопоставимы со стоимостью создания новой станции.

"Роскосмос", по его словам, готов приступить к созданию станции уже сегодня и ждет соответствующих поручений правительства и президента.

Новая станция будет не постоянно обитаемой, как МКС, а посещаемой из-за повышенной радиационной опасности. Президент РАН Александр Сергеев отметил, что на станции планируется использовать роботов и искусственный интеллект.

Новость дополняется

Роскосмос

Новости по теме

Новости

"Другая Россия Лимонова" подаст документы на регистрацию партии

Пандемия коронавируса

Гинцбург назвал ноябрь возможным сроком окончания пандемии в России

Гинцбург назвал ноябрь возможным сроком окончания пандемии в России

Помощник президента РФ не исключил встречу Путина и Байдена в июне

Задержана первый замминистра соцзащиты Мордовии

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено 8,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Рогозин опроверг переговоры о полётах космонавтов на Crew Dragon

Два человека погибли, один пострадал в автоаварии в Хабаровске

Пешеходный мост рухнул на автодорогу в Екатеринбурге

Что произошло за день: суббота, 24 апреля

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon

"Роскосмос" подтвердил переговоры о полетах космонавтов на Crew Dragon
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');