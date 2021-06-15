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Истребители трех стран сопроводили двух "стратегов" РФ над Балтикой

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Итальянские, датские и шведские истребители поднимались в воздух из-за восьмичасового полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-35 ВВС Италии, F-16 ВВС Дании, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что полет Ту-160 над нейтральными водами Балтики был плановым.

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Российских "стратегов" сопровождали самолеты Су-35С ВКС РФ и Су-27 морской авиации Балтийского флота.

"Продолжительность полета составила около восьми часов. Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны РФ.

Самолеты Ту-160, как и Ту-95МС - воздушный компонент российской ядерной триады. Они предназначены для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, разработан в КБ Туполева в 1970-1980-х годах. Он предназначен для поражения ядерным и обычным оружием наиболее важных объектов в глубоком тылу противника. Самолет способен нести на борту 12 крылатых ракет, все вооружение размещено внутри фюзеляжа.

В России Ту-160 за его грацию называют "Белым лебедем", по кодификации НАТО - Blackjack ("Блэкджек").

Минобороны РФ Балтийское море Италия Дания Швеция

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