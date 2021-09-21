Истребители нескольких стран поднимались в воздух из-за российских Ту-160 над Балтикой

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Истребители Италии, Дании, Финляндии, Швеции и другие иностранные самолеты поднимались в воздух из-за полета двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Балтийским морем, сообщили в Минобороны РФ во вторник.

"На отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы сопровождали истребители F-16 ВВС Италии и ВВС Дании, F-18 ВВС Финляндии, Saab JAS-39 Gripen ВВС Швеции и другие самолеты иностранных государств", - заявили в российском военном ведомстве.

По словам российских военных, два Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акватории Балтийского моря.

"Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана. Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - заявили в Минобороны.

В сообщении отмечается, что продолжительность полета двух Ту-160 составила около 8 часов.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Западного военного округа и Су-27 морской авиации Балтийского Флота", - сказали в Минобороны.

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