Истребители НАТО на минувшей неделе 4 раза сопроводили военные самолеты РФ

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - На минувшей неделе истребители НАТО, выполняющие миссию Балтийского воздушного патрулирования, четыре раза поднялись в небо, чтобы опознать и сопроводить российские военные самолеты, летевшие в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, сообщило в понедельник министерство обороны Литвы.

Дважды истребители поднимались в небо в прошлый понедельник, 15 марта, - были опознаны самолеты Ил-20 и Ил-76, летевшие из основной части России в Калининградскую область. Первый летел с выключенным транспондером, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами, следовал летному плану, второй был с включенным транспондером, поддерживал связь, но у него не было летного плана.

Еще один Ил-20 был зафиксирован во вторник, 16 марта. Он летел в Россию из Калининградской области с выключенным транспондером, поддерживал связь с местными авиадиспетчерами и следовал летному плану.

В среду, 17 марта, истребители поднялись в связи с самолетом Ан-26, летевшим из Калининградской области в Россию. У него был включен транспондер, он поддерживал связь и следовал летному плану.

Миссия воздушного патрулирования НАТО осуществляется с баз ВВС Литвы и Эстонии.