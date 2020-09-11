Военные сообщили о двух перехватах иностранных самолетов за день

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Российский Су-27 поднимали на перехват двух самолетов ВВС США над Черным морем, а МиГ-31 вылетал на "перехват" норвежского Falcon-20 над Баренцевым морем, сообщили в российском Национальном центре управления обороной (НЦУО).

Над Черным морем российские летчики подлетели на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировали их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А Poseidon ВМС США, сообщили в центре. Су-27 из состава дежурных по ПВО сил Южного военного округа благополучно вернулся на аэродром базирования после того, как американские самолеты развернулись от российской границы. Нарушения российской границы экипаж Су-27 не допустил.

В НЦУО заверили, что полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Над Баренцевым морем экипаж МиГа опознал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией. Когда норвежский самолет развернулся от российской границы, истребитель из состава дежурных по ПВО сил Северного флота благополучно вернулся на аэродром базирования.

В августе 2020 года самолеты-разведчики стран НАТО появлялись у воздушных рубежей России в августе 2020 года на 30% чаще, чем в 2019 году, сообщил главнокомандующий российскими Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин. За месяц российские военные самолеты 27 раз поднималась на перехват иностранных самолетов-разведчиков над Балтийским, Баренцевым, Черным и Охотским морями.

По словам Суровикина, инцидентов в воздухе удается избежать только благодаря профессионализму российских пилотов.

В воздушном пространстве государственная граница не так четко выражена, как на земле. Поэтому боевой самолет, совершающий маневры на высокой скорости, "за считанные минуты может оказаться на сопредельной территории", сказал главком. Это может привести к инциденту, так как средства радиолокационного обнаружения ВКС и зенитные ракетные комплексы переводятся в соответствующие степени боевой готовности при приближении воздушных объектов к границе.