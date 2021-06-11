Военные из РФ сообщили о переброске боевиков к Идлибcкой зоне

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В район населенных пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб осуществляется переброска отрядов боевиков и бронетехники, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить.

"По данным средств объективного контроля, незаконные вооруженные формирования в южной части Идлибской зоны деэскалации осуществляют переброску отрядов боевиков и бронетехники в район населенных пунктов Саан и Мадждалия провинции Идлиб", - сказал Кулить на брифинге в пятницу.

Он подчеркнул, что "по информации командования сирийских правительственных сил, резко возросло количество обстрелов, осуществляемых боевиками террористических группировок из указанного района по позициям сирийских вооруженных сил на направлениях Руайха, Джубас и Серакаб".

По его словам, продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции в районе Мембидж провинции Алеппо из Аджами по двум маршрутам в направлении Каракозак и Мембидж.

"Российский Центр по примирению враждующих сторон призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах", - сказал Кулить.

В ЦПВС добавили, что за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Вместе с тем, по данным Центра, в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 38 обстрелов со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джабхат ан-Нусра" (в том числе по данным сирийской стороны - 31 обстрел), из них в провинции Идлиб - 17 обстрелов, в провинции Латакия - восемь обстрелов, в провинции Алеппо - четыре обстрела, в провинции Хама - девять обстрелов.