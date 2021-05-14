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Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы

Счета "Радио Свобода" в Москве заблокированы
Фото: picture alliance/ТАСС

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Банковские счета созданного медиакорпорацией "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признана СМИ-иноагентом) одноименного ООО заблокированы в рамках исполнительного производства о взыскании 5 млн рублей, назначенных в качестве штрафов за отсутствие маркировки, сообщили в редакции.

"Служба судебных приставов направила ООО "РСЕ/РС" (также внесено в реестр СМИ-иноагентов - ИФ) постановление о розыске банковских счетов организации и наложении на них ареста. Московские банковские счета ООО в настоящий момент заблокированы", - говорится в сообщении на сайте СМИ.

Ранее в пятницу судебные приставы уведомили московское бюро "РСЕ/РС" о том, что намерены взыскать 5 млн рублей по десяти штрафам, назначенным за отсутствие маркировки "иноагент" на материалах его проектов. "Приставы провели в помещении бюро около двух часов, интересовались вопросами инвентаризации оборудования. Работе редакции они никак не препятствовали", - отмечалось в сообщении редакции.

Со своей стороны в пресс-бюро столичного главка Федеральной службы судебных приставов (ФССП) "Интерфаксу" в ответ на запрос подтвердили информацию о возбуждении исполнительных производств в отношении юрлица.

В январе-мае 2021 года Роскомнадзор составил и направил в суд 520 протоколов о нарушении проектами РСЕ/РС, внесенными Минюстом в 2017 году в список СМИ - иностранных агентов, новых правил маркировки публикаций. Общая сумма штрафов по уже вынесенным судебным решениям составляет примерно 70 млн рублей, уточнили в РСЕ/РС.

"ООО "РСЕ/РС" оспаривает все назначенные штрафы в предусмотренном российском законодательством порядке, однако суд не удовлетворил ни одну из более чем 250-ти поданных к настоящему моменту апелляций. ООО "РСЕ/РС" также обжалует действия российских властей в Европейском суде по правам человека", - заявили в редакции.

Радио Свобода

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