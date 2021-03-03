Проекты "Радио Свобода" в РФ оштрафованы почти на 40 млн руб.

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Мировой суд Москвы вынес решение о штрафах на сумму более 39 млн рублей за отсутствие маркировки "иностранный агент" у проектов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признана властями РФ иноагентом), сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Роскомнадзора.

На сегодняшний день за неисполнение требований закона о маркировке информации иностранного СМИ-иноагента составлено 260 протоколов по части 1 статьи 19.34.1 КоАП РФ, сообщили в пресс-службе ведомства на запрос агентства.

"Протоколы в отношении ООО "РСЕ/РС" и его гендиректора составлены из-за отсутствия (или ненадлежащей) маркировки на информационных ресурсах девяти СМИ-иноагентов", - добавили в РКН.

Там уточнили, что по состоянию на сегодняшний день мировой суд рассмотрел 142 дела, по всем вынесены решения штрафах. Общая сумма штрафов уже превысила 39 млн руб.

Ранее глава Русской службы "Радио Свобода" Андрей Шарый, который является гендиректором созданного в РФ ООО, сообщил "Интерфаксу", что РКН планирует выписать 260 административных протоколов.

"Когда по каждому из этих производств суд первой инстанции выносит решение - это происходит порциями по 8-12 производства 2-3 раза в неделю - мы обжалуем в судебном порядке каждое из этих решений. В апелляционной жалобе указаны все причины, по которым мы считаем действия РКН несправедливыми и юридически несостоятельными. Следующий этап - это рассмотрение апелляционных жалоб судом второй инстанции, но эти заседания пока не назначены", - сказал Шарый 17 февраля.

Позже в пресс-службе РКН "Интерфаксу" сообщили, что в случае дальнейшего неисполнения проектами "РСЕ/РС" требований о маркировке материалов СМИ, признанного в РФ иноагентом, может последовать кратное увеличение штрафов или блокировка ресурсов в России.

5 февраля "РСЕ/СЕ" на своем сайте сообщила, что обжаловала в Тверском суде Москвы первые штрафы.

В соответствии с приказом РКН от 23 сентября, сообщения и материалы СМИ-иноагентов должны сопровождаться указанием: "Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента". Размер шрифта должен быть в два раза больше основного текста новости.