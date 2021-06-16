В ЛНР заявили, что Протасевич признался в преступлениях в Донбассе

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Следователи генпрокуратуры самопровозглашенной Луганской народной республики получили признательные показания создателя портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Романа Протасевича в совершении преступлений на территории Донбасса в составе украинского батальона "Азов", сообщил генпрокурор ЛНР Сергей Горенко.

"Республиканским правоохранителям удалось получить (...) доказательства причастности Романа Протасевича к деятельности (...) проукраинской группировки "Азов", (...) убийствам мирных граждан Донбасса в 2014-2015 годах, использованию запрещенных средств и методов войны. Полученные признательные показания Протасевича позволили (...) продвинуться в расследовании возбужденного (в ЛНР) в мае 2021 года уголовного дела", - сообщил Горенко журналистам в среду.

По его словам, собранная следователями генпрокуратуры ЛНР совместно с белорусскими правоохранительными органами доказательная база в отношении Протасевича послужит основанием для подготовки и направления соответствующих обращений в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд.

Задержание Протасевича в Минске

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был принудительно посажен в аэропорту Минска под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского лайнера в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился бывший редактор телеграм-канала NEXTA Протасевич и его подруга, гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти после приземления.

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей NEXTA Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

Претензии Луганска к Протасевичу

27 мая генпрокуратура ЛНР возбудила уголовное дело в отношении Протасевича по факту его участия в боевых действиях в Донбассе в составе украинского националистического батальона "Азов". По данным следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в ряды батальона и в период с лета 2014 года по зиму 2015 года, находясь в должности заместителя командира связи второй ударно-штурмовой роты "Азова", принимал участие в боевых действиях в составе батальона на территории Донбасса.

1 июня генпрокуратура ЛНР обратилась к правоохранительным органам Белоруссии с просьбой о проведении следственных действий с Протасевичем в связи с его участием в боевых действиях в Донбассе в составе батальона "Азов".

Позднее в июне в ЛНР сообщали, что считают возможным привлечение Протасевича к уголовной ответственности на территории ЛНР.

Ранее Протасевич в одном из интервью сообщил, что был в свое время в зоне конфликта в Донбассе, но в качестве журналиста.