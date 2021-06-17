МИД Украины счел разговор Байдена и Путина по Украине предметным

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Разговор президентов США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина по Украине на саммите в Женеве был предметным, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"На самом деле разговор между ними относительно Украины был предметным, и они друг друга очень хорошо понимали, потому что президент Байден еще в статусе вице-президента... знает этот файл, этот вопрос", - сказал глава МИД в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

Министр подчеркнул, что президент Байден "был однозначно на стороне Украины".

"Президент Байден четко заявил Путину о том, что он твердо и непоколебимо будет стоять на защите территориальной целостности и суверенитета Украины", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что в четверг провел разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд, которая детально его проинформировала о содержании разговора, в том числе в части Украины.

В ходе саммита 16 июня президент США Джо Байден и российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Женеве обсудили ситуацию на Украине и возможность сдвинуть минский процесс с места. Байден подтвердил приверженность США идее независимости и территориальной целостности Украины. Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что после этой встречи появилась надежда на урегулирование в Донбассе.