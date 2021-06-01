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Турция смягчила антикоронавирусные ограничения

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник объявил о смягчении некоторых ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса COVID-19, сообщает Anadolu.

Теперь комендантский час действует с понедельника по субботу с 22:00 до 5:00. По воскресеньям на весь день вводится полный локдаун.

Кафе и рестораны могут принимать посетителей с 7:00 до 21:00, доставка может работать до 00:00. Также с понедельника по субботу с 7:00 до 21:00 смогут работать спортивные залы и парки развлечений.

Свадебные церемонии можно будет проводить как на улице, так и в помещениях, но при условии выполнения эпидемиологических требований.

Anadolu напоминает, что Турция начала постепенно ослаблять введенные ограничения 17 мая, до этого действовал жесткий локдаун, который не касался иностранных туристов. По данным агентства, это помогло значительно снизить темпы распространения коронавируса в стране.

Эрдоган также заявил, что его правительство намеревается в июне поставить в Турцию "максимально возможное количество различных заказанных вакцин", таких как BioNTech, Sinovac и Sputnik V, и в кратчайшие сроки начать их применять. Также он выразил надежду, что до конца года у Турции появится собственная вакцина от коронавируса.

По последним данным, в Турции зарегистрировано более 5,24 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 47,5 тыс. человек скончались. Этой весной в стране наблюдался серьезный всплеск заболеваемости COVID-19. На пике в апреле ежесуточно выявляли более 60 тыс. случаев коронавируса.

Россия приостановила авиасообщение с Турцией с 15 апреля. Накануне российский оперштаб по коронавирусу продлил ограничения по 21 июня.

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Хроника 09 января 2020 года – 01 июня 2021 годаПандемия коронавируса
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