Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:16Заразились
на 18.06В России 5 281 309+17 262В мире 177 434 597+394 415

"Индийский" штамм выявлен почти у 90% москвичей, заболевших COVID

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Почти у 90% заболевших коронавирусом жителей столицы выявлен индийский штамм заболевания, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Последние данные, которые мы получили, - 89,3% заболели коронавирусом мутированным, так называемая "дельта" - это индийский штамм", - сказал мэр в интервью Первому каналу.

МоскваГинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штаммаГинцбург заявил об эффективности "Спутника V" против индийского штаммаЧитать подробнее

Он добавил, что этот штамм быстрее распространяется, также он оказался более агрессивным по сравнению с другими. По словам мэра, для того, чтобы противостоять этой болезни, уровень антител у человека должен быть в два раза больше, чем необходимо для "уханьского" варианта коронавируса.

"По сути дела, мы заново начинаем проходить эту историю (пандемию коронавируса - ИФ), причем с более тяжелыми последствиями", - отметил Собянин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), вариант "Дельта", впервые зарегистрированный в Индии, распространился уже на 80 стран. Считается, что вариант "Дельта" гораздо более заразный и смертоносный, чем все предыдущие вариации COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что "индийский" штамм коронавируса сейчас наиболее интенсивно распространяется как в России, так и в мире в целом.

Хроника 09 января 2020 года – 18 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус Сергей Собянин

Новости по теме

Новости

Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами

Плановую медпомощь в больницах Москвы будут оказывать только людям с антителами
Пандемия коронавируса

В Москве начали эксперимент с кафе без COVID и запретили массовые мероприятия. Обобщение

Свободные от COVID кафе круглосуточно не будут работать с непривитыми посетителями

Пандемия коронавируса

В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии

В Москве выявлен суточный максимум больных COVID с начала пандемии
Пандемия коронавируса

В Москве число записавшихся на вакцинацию за последние дни выросло в 4 раза

Пандемия коронавируса

Запрет на ночное обслуживание в кафе и барах Москвы продлен до 29 июня

Пандемия коронавируса

В Москве с 21 июня прекращается режим нерабочих дней

В Москве с 21 июня прекращается режим нерабочих дней
Пандемия коронавируса

Привитые с QR-кодом смогут посещать рестораны Москвы в ночное время

Пандемия коронавируса

Мероприятия численностью свыше 1 тыс. человек приостановлены в Москве

Пандемия коронавируса

В Москве проведут эксперимент со свободными от COVID ресторанами

В Москве проведут эксперимент со свободными от COVID ресторанами
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');