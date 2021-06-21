Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 07:37Заразились
на 20.06В России 5 316 826+17 611В мире 178 187 719+362 291

Что случилось этой ночью: понедельник, 21 июня

Обнаружение нового штамма коронавируса "дельта плюс" в Индии, рост цен на газ, победа Пашиняна на выборах в парламент Армении

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Индии обнаружили новый штамм коронавируса, который получил название "дельта плюс". Около 20 случаев заражения новым штаммом было обнаружено в четырех районах штата Махараштра. Результаты анализа после секвенирования генома будут объявлены в понедельник.

- Прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко пройдет в телецентре "Останкино" 23 июня в 11 часов. Ранее сообщалось, что гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

- Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363 за тысячу кубометров. Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года.

- Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12. Их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения республики Крым. Ранее сообщалось о шестерых зараженных.

- В Бельгии нашли тело снайпера, угрожавшего расправой вирусологу. Инструктор по стрельбе Юрген Конингс был найден мертвым в национальном парке недалеко от голландской границы. Вероятная причина смерти - самоубийство. Ранее Конингс угрожал расправой главному вирусологу страны Марку ван Рансту. Сообщалось, что перед исчезновением он оставил послание о том, что больше "не может жить в обществе, в котором у людей все отняли политики и вирусологи".

- Пашинян поздравил армян с победой своей партии "Гражданский договор" на выборах в парламент. По его словам, в предстоящие дни будут начаты политические консультации "со всеми здоровыми силами, принявшими участие в выборах, чтобы понять возможности консолидации и национального оздоровления". Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном предвыборный блок "Армения" не признал результаты выборов, так как считает их спорными и "противоречащими процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев".

Новости по теме

Новости

Оглашены окончательные итоги парламентских выборов в Армении

Пандемия коронавируса

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии

Массовая вакцинация людей до 65 лет началась в понедельник в Японии

США расценили заявление КНДР как "интересный сигнал" о готовности к диалогу

США расценили заявление КНДР как "интересный сигнал" о готовности к диалогу
Пандемия коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

В Индии обнаружили новый штамм коронавируса

Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Партия Пашиняна вышла в лидеры по итогам электронного голосования

Что произошло за день: воскресенье, 20 июня

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Посол РФ Анатолий Антонов вернулся в США

Астронавты развернули на МКС новую солнечную панель

Захарова предупредила США об ответе в случае новых санкций в отношении РФ

Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального

Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');