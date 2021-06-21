Что случилось этой ночью: понедельник, 21 июня

Обнаружение нового штамма коронавируса "дельта плюс" в Индии, рост цен на газ, победа Пашиняна на выборах в парламент Армении

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Индии обнаружили новый штамм коронавируса, который получил название "дельта плюс". Около 20 случаев заражения новым штаммом было обнаружено в четырех районах штата Махараштра. Результаты анализа после секвенирования генома будут объявлены в понедельник.

- Прощание с тележурналистом Анатолием Лысенко пройдет в телецентре "Останкино" 23 июня в 11 часов. Ранее сообщалось, что гендиректор Общественного телевидения России Анатолий Лысенко скончался в возрасте 84 лет после продолжительной болезни.

- Жара взвинтила цены на газ в Европе до нового пика - $363 за тысячу кубометров. Достигнутый показатель является максимальным за последние три года и три месяца - с начала марта 2018 года.

- Число зараженных коронавирусом детей в "Артеке" увеличилось до 12. Их перевели в медицинские учреждения министерства здравоохранения республики Крым. Ранее сообщалось о шестерых зараженных.

- В Бельгии нашли тело снайпера, угрожавшего расправой вирусологу. Инструктор по стрельбе Юрген Конингс был найден мертвым в национальном парке недалеко от голландской границы. Вероятная причина смерти - самоубийство. Ранее Конингс угрожал расправой главному вирусологу страны Марку ван Рансту. Сообщалось, что перед исчезновением он оставил послание о том, что больше "не может жить в обществе, в котором у людей все отняли политики и вирусологи".

- Пашинян поздравил армян с победой своей партии "Гражданский договор" на выборах в парламент. По его словам, в предстоящие дни будут начаты политические консультации "со всеми здоровыми силами, принявшими участие в выборах, чтобы понять возможности консолидации и национального оздоровления". Возглавляемый экс-президентом Армении Робертом Кочаряном предвыборный блок "Армения" не признал результаты выборов, так как считает их спорными и "противоречащими процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев".