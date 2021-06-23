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Демократическая партия США создаст свою комиссию по расследованию штурма Капитолия

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси рассказала коллегам-демократам о планах по созданию партийной комиссии по расследованию штурма Капитолия 6 января. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник знакомый с ситуацией.

Палата представителей США 19 мая проголосовала за принятие закона о создании независимой комиссии по расследованию захвата Капитолия. Документ предполагал, что орган будет двухпартийным.

Согласно итогам голосования, в поддержку законопроекта выступили 252 законодателя, "против" проголосовали 175 конгрессменов.

Законопроект поддержали 35 республиканцев, тем самым продемонстрировав несогласие с руководством Республиканской партии и экс-президентом США Дональдом Трампом, который призывал проголосовать "против".

После этого республиканцы заблокировали законопроект в Сенате.

6 января сторонники бывшего президента США Дональда Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне. В результате беспорядков пять человек погибли. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне, вновь заявив, что не признает поражения на выборах. По его утверждениям, Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.

Демократы в Конгрессе интерпретировали эти высказывания как подстрекательство к штурму Капитолия. Палата представителей объявила ему импичмент - второй за время его президентского срока, но Сенат снова оправдал Трампа.

США Нэнси Пелоси

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