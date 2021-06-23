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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:38Заразились
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В Германии за неделю увеличилось число заражений штаммом "дельта"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В Германии за последнюю неделю выросло как минимум в два раза число пациентов, у которых обнаружили новый штамм коронавируса COVID-19, получивший название "дельта", пишут в среду западные СМИ со ссылкой на институт Роберта Коха.

"Доля штамма "дельта" (среди новых случаев заражения - ИФ) продолжает расти, она выросла вдвое в течение одной недели", - сообщили в институте Роберта Коха

Если еще 18 июня на штамм вариант "Дельта" приходилось порядка 6% от общего числа заболеваний, то сейчас этот показатель возрос примерно до 15%, отмечается в сообщении.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала другие европейские страны ввести карантин для приезжих из тех стран, где велика доля распространения индийского штамма COVID-19. Так, по мнению Меркель, необходимо ввести такие ограничения для въезжающих из Великобритании.

За время пандемии коронавируса в Германии было зафиксировано 3,7 млн случаев заражения инфекцией. Более 91 тыс. пациентов умерли от последствий заражения вирусом, 3,6 млн. полностью вылечились.

Хроника 09 января 2020 года – 23 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Германия COVID-19 коронавирус

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