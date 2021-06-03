Байден доработает запрет на операции с оборонными компаниями КНР

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден планирует расширить подготовленный экс-президентом Дональдом Трампом список китайский компаний, связанных с вооруженными силами КНР, с которыми американским фирмам под угрозой финансовых санкций будет запрещено вести дела, сообщило агентство Bloomberg.

В соответствии с приказом Байдена министерство финансов создаст свой список компаний, которые могут столкнуться с финансовыми санкциями за их связь с китайскими компаниями оборонного сектора. До сих пор финансовые санкции и выбор целевых компаний были привязаны к списку, представленному министерством обороны и утвержденному Конгрессом, пишет агентство со ссылкой на свои источники.

В то же время администрация Байдена намерена сохранить значительное число ранее перечисленных организаций, а Управление по контролю над иностранными активами Казначейства лишь добавит новые. Данный вопрос находится под пристальным вниманием американских законодателей, которые настаивают на более жесткой позиции в отношении Пекина, отмечает Bloomberg.

Так сенатор Том Коттон заявил в среду: "Крайне важно, чтобы правительство США продолжало расширять этот список китайских военных компаний - эти фирмы не должны иметь доступа к американским технологиям и рынкам капитала. Мы вооружаем и финансируем нашего ведущего конкурента".

Группа законодателей, включая сенатора-республиканца Марко Рубио, сенатора-демократа Марка Келли и члена Палаты представителей республиканки Лиз Чейни в письме министру обороны Ллойду Остину потребовала публикации нового списка китайских военных организаций.