Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 179,5 млн человек

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга составило 179 599 617, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса от связанных с COVID-19 заболеваний умер 3 891 531 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 577 695 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 602 837.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 30 082 778, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 391 981. На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрирован 18 169 881 заболевший и умерло 507 109 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга 501,3. В США на 1 млн жителей скончались 1 857 человек, в Индии - 281, в Бразилии - 2 370.