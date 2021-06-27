Минск будет искать новые рынки сбыта калийных удобрений из-за санкций

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия в условиях западных санкций рассчитывает перенаправить экспорт калийных удобрений в Россию, Китай и другие страны за пределами "западного мира", заявил заместитель премьер-министра Белоруссии Александр Субботин на телеканале "Беларусь 1".

"Мы значительную часть рынка мирового калийных удобрений держим за счет того, что у нас есть Белкалий. Есть еще, помимо западного мира, Восток, есть Ближний Восток, есть Китай, есть Россия. Эти потоки будут перенаправлены туда. Мы активно работаем, чтобы получить, там, где еще нет, сертификацию наших удобрений, попасть на тот рынок, где еще не попали. Где попали - расширить", - сказал Субботин.

Он полагает, что санкции в меньшей степени затронут белорусский агропромышленный комплекс.

"Может, что-то подкорректируется в нашей экспортной карте. Но, думаю, это будет не критично для нашего аграрного сектора", - сказал вице-премьер, заверив, что с этой проблемой "мы все равно справимся".

Основным торговым партнером Белоруссии остается Россия, товарооборот составляет почти $6 млрд, добавил он. По словам Субботина, республика поставляет в РФ продукции на почти $4,5 млрд.

Евросоюз ввел секторальные санкции против Белоруссии после принудительной посадки в Минске в мае самолета авиакомпании Ryanair, летевшего рейсом Афины-Вильнюс, и задержания белорусского оппозиционера Романа Протасевича и его девушки, гражданки РФ Софьи Сапеги. Под запрет, в том числе, попал импорт и транзит через страны ЕС калийных удобрений. При этом калий с содержанием K2O от 40% до 62%, который чаще всего применяется в качестве удобрения, в перечне попавшей под запрет продукции не указан.

"Беларуськалий" занимает около 20% мирового рынка хлоркалия. Предприятие экспортирует свою продукцию через Клайпедский порт (Литва), объем перевалки составляет 10-11 млн тонн в год.

Экспорт калийных удобрений из Белоруссии в 2020 году в стоимостном выражении составил $2,41 млрд, в натуральном выражении - 7,14 млн тонн (в пересчете на 100% действующего вещества).