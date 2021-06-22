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В Минске сравнили санкции Запада с экономической войной

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Санкции Запада граничат с объявлением экономической войны, говорится в опубликованном во вторник заявлении белорусского МИД по поводу введения ЕС, США, Великобританией и Канадой новых санкций в отношении Белоруссии.

"По сути, это граничит с объявлением экономической войны. Кощунственно, что очередная санкционная агрессия развязана группой западных стран именно в день памяти и скорби, когда 80 лет назад "объединённая Европа" во главе с гитлеровской Германией напала на Советский Союз", - говорится в заявлении.

В Минске отмечают, что "ответные меры, которые ЕС вынуждает нас принять, точно так же негативно могут сказаться на сферах нашего взаимодействия и, в конечном итоге, на интересах граждан и компаний стран Запада, предпринявших недружественные шаги в отношении нашего государства".

Накануне Евросоюз принял решение ввести санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. Под европейские санкции, в частности, попали министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко, замглавы МВД Белоруссии Николай Карпенков, а аткже члены семьи президента страны Александра Лукашенко, в частности, его сын бизнесмен Дмитрий Лукашенко и его невестка Лилия Лукашенко. Санкции вводятся также против командующего ВВС и войсками противовоздушной обороны ВС Белоруссии Игоря Голуба, командующего войсками Западного оперативно-тактического командования ВВС и войск противовоздушной обороны ВС Белоруссии Андрея Гурцевича. Санкции Евросоюза за поддержку официального Минска коснулись и российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Также санкции ЕС затронули МАЗ, БелАЗ, белорусского нефтетрейдера ННК и другие компании.

Кроме того, в понедельник стало известно, что США ввели санкции в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги. В списке, в частности, значатся пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт и генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Санкции введены, среди прочего, против КГБ Белоруссии и Внутренних войск МВД Белоруссии.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.

Белоруссия ЕС США Великобритания Канада

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