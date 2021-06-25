Telegraph назвала проход британского эсминца у Крыма решением Джонсона

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Маршрут прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма был разработан и предложен министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, но против этого выступил глава британского МИД Доминик Рааб, и тогда решение вопроса было передано премьеру Борису Джонсону, сообщила The Daily Telegraph.

По данным издания, Рааб выразил озабоченность по поводу планов Уоллеса и предупредил, что Москва может попытаться использовать проход Defender в своих интересах.

"Весь спор был между Раабом и Уоллесом, затем они обратились к премьер-министру за решением. В понедельник эсминцу было направлено решение о том, что он должен осуществить мирный проход через эти воды", - цитирует The Daily Telegraph информацию источника.

При этом премьер накануне не стал подтверждать, что решение о проходе эсминца принималось им лично.

"Это дело министерства обороны, но, если вы хотите знать мое мнение, я думаю, что было совершенно уместно использовать международные воды", - сказал он журналистам.

Джонсон посчитал проход британского эсминца демонстрацией законности свободы судоходства, пояснив, что был выбран "кратчайший маршрут между двумя точками"

Представитель премьера также отказался отвечать на вопрос, санкционировал ли Джонсон лично миссию.

Тем не менее, источники газеты в четверг вечером настаивали на том, что внутри правительства не было разногласий по поводу маршрута следования корабля. Источник в Минобороны сказал: "Мы все - одна большая счастливая семья". Источник в МИД заявил, что Рааб "поддерживает право Defender на мирный проход через украинские воды". Представитель правительства сообщил, что маршрут корабля был "давно спланирован и полностью соответствует международному праву", добавив: "Выбранный маршрут был самым прямым, по международно признанному маршруту между Украиной и Грузией".

Инцидент в Черном море

В среду Минобороны РФ сообщило, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь и выполнили "предупредительное бомбометание" по курсу британского эсминца Defender, заявив, что тот нарушил границу России в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым). Там отметили, что эсминец не отреагировал на предупреждения российских военных, но после выстрелов все же покинул территориальные воды РФ.

В министерстве обороны Великобритании заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца в Черном море вблизи Крыма. Джонсон назвал законным нахождение эсминца у Крыма, поскольку Великобритания не признает Крым российским.

Впоследствии ФСБ РФ распространила видео инцидента, на котором российские моряки сначала предупреждают экипаж британского корабля о нарушении границы, а затем открывают огонь.

Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в среду в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России. 24 июня посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с произошедшим накануне инцидентом в Черном море.