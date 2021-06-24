Джонсон счел законным нахождение эсминца у Крыма из-за непризнания его российским

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Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Британский эсминец "Дефендер" в законном порядке находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил в четверг журналистам премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Я думаю, он (корабль - ИФ) в полной мере, обоснованно мог пользоваться международными водами", - приводят его слова британские СМИ.

"Важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма", - заявил премьер.

Инцидент с британским эсминцем

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского

эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент. "Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сказали в Минобороны РФ.

Отмечается, что в 11:52 23 июня эсминец "Дефендер" ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на три километра, заявили в Минобороны РФ.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили российские военные.

"В 12:23 совместными действиями Черноморского флота и пограничной службы ФСБ России эсминец УРО "Дефендер" покинул границы территориального моря РФ", - говорится в сообщении.

Была ли стрельба

В министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

В свою очередь госсекретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис отмечал, что в Лондоне не исключают: в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова.

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.

Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.