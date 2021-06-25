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Посольство РФ в США отвергло заявления Пентагона по инциденту с Defender

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Обвинения пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем Defender являются голословными, заявили в пятницу в посольстве РФ в США.

В РоссииФСБ выложила видео с предупредительной стрельбой по эсминцу DefenderФСБ выложила видео с предупредительной стрельбой по эсминцу DefenderЧитать подробнее

"Обвинения пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби против России в дезинформации по инциденту с британским эсминцем "Дефендер" (также известен как "Агрессор") голословны. Картина произошедшего размещена ФСБ России в открытом доступе", - говорится в сообщении диппредставительства в твиттере.

В посольстве добавили, что "отрицание очевидного показывает, что в оборонном ведомстве США продолжают пребывать в иллюзиях по реальной ситуации в российском Крыму и вокруг него".

23 июня Минобороны РФ заявило, что Defender нарушил границу России в Черном море возле Крыма. Российские военные и пограничники открывали предупредительный огонь, чтобы заставить британский корабль изменить курс. Лондон заявил, что российские военные не открывали огонь, а также что британский эсминец имел право находиться в том районе Черного моря, поскольку Великобритания не признает Крым российским.

США публично подержали позицию Лондона, назвав заявление Минобороны РФ дезинформацией.

"Минобороны Великобритании заявило вчера, что не было никакой стрельбы по британскому кораблю, это просто российская дезинформация. Это является еще одним примером, что Россия пытается раскручивать события из того, чего не было", - говорил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

Накануне ФСБ России распространила видео инцидента с британским эсминцем Defender в Черном море. На нем запечатлено, как судно пересекло госграницу, а по его курсу были выполнены предупредительные выстрелы.

США Великобритания Россия Крым Defender

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