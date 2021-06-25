Белорусские оппозиционеры Колесникова и Знак предстанут перед судом

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - В суд направлено уголовное дело в отношении белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака, говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры республики в пятницу.

Колесниковой и Знаку инкриминированы преступления, предусмотренные ч.1 ст.357, ч.3 ст.361 и ч.1 ст.361-1 Уголовного кодекса Белоруссии, говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре уточнили, что согласно материалам дела, обвиняемые совместно с иными лицами не позднее 16 июля 2020 года вступили в тайный сговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

"Основой для реализации такого замысла послужила успешно апробированная в ряде стран методика смены власти незаконным путем. Она предполагала аккумулирование представителей протестного движения для формирования неорганизованной массы людей как инструмента достижения целей и способа формирования протестного настроения участников. Методика была адаптирована к белорусскому гражданскому обществу и современному уровню развития информационно-коммуникационных технологий", - подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что обвиняемые и иные участники заговора распределили роли в указанном преступлении против государства и приступили к его исполнению.

"Согласно плану они в различных местах, провозгласив и позиционируя себя представителями подавляющего большинства граждан Беларуси, готовили и публично озвучивали заявления о победе на выборах кандидата Тихановской С.Г., утрате народом Беларуси доверия к органам власти и управления, слабости действующей власти. Призывали к "забастовкам" на государственных предприятиях с выдвижением исключительно политических требований как легального способа выражения своего мнения. Неоднократно прямо и в завуалированной форме призывали к признанию выборов недействительными, а действующего главу государства - нелегитимным", - сообщили в Генпрокуратуре.

Там напомнили, что на пресс-конференции, проведенной 18 августа 2020 года в Минске, Колесникова, Знак и ряд иных лиц заявили о создании по инициативе Тихановской С.Г. так называемого координационного совета как единого представительного органа белорусского общества для организации передачи власти.

"Скрывая свой мотив, в качестве официальной цели создания "координационного совета" они заявили организацию процесса преодоления политического кризиса, обеспечение согласия в обществе, а также защиту суверенитета и независимости Беларуси. Вместе с тем действительной целью создания "координационного совета" являлась координация протестной активности, в том числе по организации и проведению действий, направленных на:

захват государственной власти и смену политического руководства неконституционным путем;

разжигание политической, идеологической и социальной вражды в обществе;

публичные призывы к воспрепятствованию законного функционирования органов государственной власти и управления", - заявили в ведомстве.

Там отметили, что названные направления работы "координационного совета" свидетельствуют об осуществлении им экстремистской деятельности.

"После изучения материалов дела в Генеральной прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, полном, всестороннем и объективном исследовании обстоятельств преступлений, достаточности собранной доказательной базы. Согласились с правовой квалификацией содеянного", - резюмировали в прокуратуре.

Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.

Ранее избранную к обвиняемым меру пресечения заместитель Генерального прокурора, направляя дело в суд, оставил прежней - заключение под стражу.

Задержание Колесниковой и Знака

Как сообщалось, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии, распространенной пресс-службой Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с представителями КС Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и ее вытолкнули из салона автомобиля. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации.

Знак был задержан 9 сентября, 18 сентября ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии) Уголовного кодекса. В знак несогласия с обвинениями адвокат объявлял голодовку и держал ее больше недели.

В мае Колесниковой и Знаку предъявили окончательное обвинение по нескольким статьям: их обвинили в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК), в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Протесты после президентских выборов в Белоруссии

В Белоруссии после 9 августа начались акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%. Протестующие требовали отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

На фоне продолжавшихся после президентских выборов протестов сторонники Тихановской создали Координационный совет, который призывает к широкому общественному диалогу, в том числе, о механизме проведения повторных президентских выборов. Белорусские власти признали его неконституционным.