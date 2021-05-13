Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Белоруссии одному из лидеров оппозиции Марии Колесниковой предъявлено окончательное обвинение по трем уголовным статьям, расследование ее дела завершено, сообщил телеграм-канал штаба экс-претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Колесникова была руководителем штаба Бабарико, а после выборов вошла в президиум Координационного совета белорусской оппозиции. До 7 сентября 2020 года она находилась на свободе, а с этого дня перестала выходить на связь. По версии Госпогранкомитета Белоруссии, она вместе с оппозиционерами Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым пыталась прорваться через границу и соратники вытолкнули ее из машины. Кравцов и Родненков на пресс-конференции в Киеве заявили, что Колесникова сопротивлялась принудительной депортации и порвала свой паспорт. С тех пор она находится под стражей.

Ей вменяют призывы к действиям против национальной безопасности (часть 3 статьи 361 УК), заговор с целью захвата власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357) и создание экстремистского формирования и руководство им (ч. 1 ст. 361-1). В штабе Бабарико считают, что ей грозит до 12 лет тюрьмы.