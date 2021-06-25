Британский эсминец после инцидента с предупредительным огнем вошел в порт Батуми

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Британский эсминец HMS Defender в пятницу вошел в грузинский порт Батуми, сообщает посольство Великобритании в Грузии.

"Соединенное королевство продолжает сотрудничество с партнерами и союзниками для обеспечения безопасности в регионе Черного моря" - говорится в комментарии посольства по поводу визита эсминца "Дефендер" в порт Батуми.

Корабли стран-членов НАТО часто посещают грузинские территориальные воды. Что касается конкретно британских кораблей, то в последний раз порт Батуми посещал в октябре 2020 года другой британский эсминец противовоздушной обороны - HMS Dragon.

В марте текущего года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в связи с заходом четырех кораблей второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в грузинские территориальные воды на совместной с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили пресс-конференции в Брюсселе заявил о планах Североатлантического альянса усилить совместные с Грузией тренинги и учения.

23 июня Минобороны РФ заявило, что Defender нарушил госграницу РФ в Черном море возле Крыма. Российские военные и пограничники открывали предупредительный огонь, чтобы заставить британский корабль изменить курс.

Между тем в Лондоне заявили, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца в Черном море вблизи Крыма.

Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, добавив, что "важный момент состоит в том, что мы не признаем российскую аннексию Крыма".