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Военные РФ призвали Вашингтон и Лондон "не испытывать судьбу" в Черном море

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Российские военные призывают США и Великобританию не совершать рискованных действий при направлении кораблей в Черном море, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"Призываем Пентагон и командование британских военно-морских сил, направляющих свои военные корабли в Черное море, не испытывать напрасно судьбу, идя на поводу у украинских "адмиралов москитного флота", а руководствоваться рассудком", - сказал Конашенков в пятницу, комментируя заявления Пентагона об инциденте с эсминцем Defender в Черном море.

"Кому как не бывшему контр-адмиралу Кирби (пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби - ИФ) хорошо известно, что для надежно охраняющих безопасность Крыма российских вооруженных сил эсминец Defender в любой точке Черного моря, - всего лишь жирная цель для противокорабельных комплексов Черноморского флота", - отметил Конашенков.

Ранее Кирби поддержал позицию Минобороны Великобритании, объявившего, что военные РФ не открывали предупредительный огонь по британскому эсминцу в Черном море. По словам Кирби, "это просто российская дезинформация". "Это является еще одним примером, что Россия пытается раскручивать события из того, чего не было", - сказал ранее пресс-секретарь Пентагона в ходе брифинга.

Конашенков, комментируя позицию официального Лондона и Пентагона по данной ситуации, назвал эти заявления попытками "отрицать очевидное".

Он также счел действия британского эсминца Defender в Черном море "эпическим фиаско провокации". По его убеждению, ситуация останется "пятном на репутации королевских военно-морских сил" Великобритании.

Инцидент с британским эсминцем в Черном море

В среду, 23 июня, в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

"Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сообщили в Минобороны РФ.

В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца, заявили военные. В итоге британский корабль покинул территориальные воды РФ.

Министерство обороны России заявило, что расценивает действия эсминца как грубое нарушение конвенции ООН и призвало британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа.

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве был вызван в среду в главное управление международного военного сотрудничества Минобороны России.

24 июня посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт была вызвана в МИД России в связи с инцидентом в Черном море.

Минобороны РФ Игорь Конашенков Великобритания США Черное море Defender

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