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Минск отозвал своего постпреда в Евросоюзе и призвал представителя ЕС вернуться в Брюссель

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Минск в ответ на санкции запрещает въезд в Белоруссию представителям евроструктур и отзывает для консультаций своего постпреда при ЕС.

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"Постоянный представитель Республики Беларусь при ЕС отзывается в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций", - говорится в заявлении МИД Белоруссии в понедельник.

Кроме того, отмечается в заявлении, "в ответном порядке будет запрещен въезд в Беларусь представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер".

Белоруссия ЕС

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