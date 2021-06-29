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В США вырастили в пробирке из стволовых клеток эмбрион мыши с бьющимся сердцем

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ученые Медицинской школы университета Вирджинии сумели вырастить из эмбриональных стволовых клеток мышиный эмбрион с бьющимся сердцем.

"Его мышцы, кровеносные сосуды, кишечник и нервная система начинают развиваться. Но этот эмбрион необычен: он был сделан в лаборатории из эмбриональных стволовых клеток мыши и представляет собой самую сложную модель млекопитающего, когда-либо созданную in vitro (в пробирке)", - говорится в публикации университета.

Ученым удалось "проинструктировать" агрегаты стволовых клеток, чтобы инициировать эмбриональное развитие, при этом ткани, которые будут построены из стволовых клеток, организованы так, как и должно быть – вокруг нотохорда (предшественника позвоночного столба).

Отмечается, что предыдущие модели не развивались должным образом, или были неправильно организованы, или страдали от других проблем, однако в новой модели у эмбриона присутствует нотохорд, начинает развиваться пищеварительный тракт, бьется сердце. Также впервые in vitro развивается нервная система с образованием нервной трубки.

Ученые рассчитывают, что умение выращивать органы с необходимым многообразием тканей, сосудами, иннервацией в конечном счете позволит преодолеть нехватку органов для трансплантации.

Подчеркивается, что выращенный учеными объект еще не является полноценной мышью и не может развиться в нее.

"Ключевые части все еще отсутствуют, такие как передняя часть мозга. На данный момент развитие эмбриоидов прекращается в момент, соответствующий среднему периоду вынашивания эмбриона мыши", - говорится в сообщении.

Однако, отмечает один из авторов работы, клеточный биолог Бернард Тисс, с помощью техник, которые они разработали, в какой-то момент будет возможно манипулировать молекулярными сигналами, управляющими формированием эмбрионов, и это должно привести к созданию эмбриноподобных образований, содержащих все ткани и органы, включая передний мозг.

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