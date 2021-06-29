ИКАО представит доклад по инциденту с рейсом Ryanair в Минске осенью

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) решил продолжить расследование инцидента с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии и представить окончательный доклад 13 сентября, сообщил департамент по авиации Минтранса Белоруссии.

"Мы тесно взаимодействуем с группой ИКАО по расследованию с целью установления объективных обстоятельств произошедшего. Мы считаем, что если бы ИКАО опубликовала расшифровку информации с бортовых носителей самолета Ryanair, то отпали бы все ложные доводы о неправомерности действий Беларуси", - заявил директор департамента Артем Сикорский, которого цитирует госагентство БелТА.

Сообщается, что Сикорский 28 июня принял участие в заседании Совета ИКАО в формате видеоконференции, был рассмотрен промежуточный доклад об инциденте с рейсом FR4978 авиакомпании Ryanair в воздушном пространстве Белоруссии 23 мая.

Комментируя ситуацию с проведением расследования и запретом на полеты судов белорусских авиакомпаний над Евросоюзом руководитель департамента подчеркнул: "Решения Евросоюза о введении незаконных санкций создают проблемы, в том числе финансовые, не только для авиакомпаний Беларуси, но и ряда других стран. Авиация не должна втягиваться в политику".

Он также отметил, что "Белоруссия занимает транспарентную позицию в расследовании и предоставила ИКАО самый большой объем информации и по настоящее время продолжает направлять материалы".

Инцидент с рейсом Ryanair в Минске

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась.

Летевший этим рейсом создатель информационного портала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. В настоящее время они находятся под домашним арестом в Минске.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.

В начале июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование самолетами белорусских авиакомпаний воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков. Кроме того, в течение июня ЕС расширил персональные и ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии.