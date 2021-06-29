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США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair

США ограничат авиасообщение с Минском из-за инцидента с Ryanair
Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон примет шаги по ограничению воздушного сообщения c Белоруссией в ответ на инцидент с лайнером Ryanair в Минске, решение ожидается позднее во вторник, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

"Министерство транспорта, которое вело работу с Госдепартаментом, планирует во вторник объявить об ограничениях", - информирует Bloomberg, ссылаясь на два источника.

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По данным агентства, Федеральное управление гражданской авиации США в свою очередь призвало экипажи пассажирских рейсов, выполняющих перелеты над белорусской территорией, проявлять крайнюю осторожность, но в то же время отменили краткосрочный запрет на пролеты над Белоруссией.

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Американский Минфин 21 июня объявил о введении санкций в отношении 16 физических и пяти юридических лиц "в ответ на эскалацию насилия и репрессий со стороны режима Лукашенко", включая задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги. В списке, в частности, значатся Наталья Эйсмонт - пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко, генпрокурор Белоруссии Андрей Швед. Среди организаций санкции введены, среди прочего, против КГБ Белоруссии и Внутренних войск МВД Белоруссии.

ЕС также ввел санкции против Белоруссии. В начале июня Совет ЕС объявил, что вводит запрет на использование самолетами белорусских авиакомпаний воздушного пространства стран Евросоюза, а также на допуск к аэропортам ЕС всех видов белорусских авиаперевозчиков. Затем Евросоюз принял решение ввести санкции против 78 белорусских физических лиц и восьми организаций из-за ситуации с нарушением прав человека в Белоруссии. На прошлой неделе в силу вступили секторальные санкции ЕС против Минска. В общей сложности, под санкциями ЕС находятся 166 физических и 15 юридических лиц Белоруссии.

Санкционные списки вслед за ЕС и США расширили также Великобритания и Канада.

23 мая в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Авиакомпания сообщила, что самолет приземлился в Минске, так как белорусские авиадиспетчеры информировали о потенциальной угрозе на борту лайнера. Информация о минировании самолета впоследствии не подтвердилась. Летевший этим рейсом создатель информационного портала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич после посадки самолета в Минске был задержан, была также задержана его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега.

США Минтранс США Белоруссия Минск Ryanair

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