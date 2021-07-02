В Южной Корее выявили наибольший за полгода суточный COVID-прирост

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - В Южной Корее за последние сутки зафиксировали антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу агентство "Ренхап".

В стране выявлено 826 новых случаев COVID-19, это является самым высоким показателем за почти полгода. Общее число случаев заражения коронавирусом за время пандемии достигло 158 тыс.

За последние 24 часа в Южной Корее скончалось от последствий коронавируса три человека. С начала пандемии в стране зарегистрировано более 2 тыс. летальных исходов от COVID-19.

Отмечается, что в стране активно распространяется штамм "дельта".

Около 30% населения страны получили первую дозу вакцины от коронавируса. Примерно 10% жителей прошли полную вакцинацию. К сентябрю власти Южной Кореи планируют привить 36 млн человек.