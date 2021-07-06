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Израиль передаст Южной Корее 700 тыс. неиспользованных вакцин от COVID-19

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Израиль подписал соглашение с Южной Кореей о немедленной передаче в страну 700 тыс. доз вакцины против COVID-19 компании Pfizer, сообщает Jerusalem Post.

"Мы продолжаем защищать здоровье граждан Израиля", - заявил во вторник премьер-министр Нафтали Беннетт.

"Вакцины эффективны и спасают жизни - это факт. Это беспроигрышный вариант: Южная Корея получит вакцины из наших существующих запасов, а мы получим дозы от их будущей поставки", - сообщил он.

По его словам, данная сделка "сократит пробелы и обеспечит наличие в государстве Израиль надлежащего запаса вакцин". Издание уточняет, что в Южную Корею поступит 700 тыс. доз из неиспользованного запаса в 1 млн. доз, срок которых истекает в конце июля. Между тем, Республика Корея вернет Израилю такое же количество доз вакцины примерно в сентябре или октябре этого года. Отмечается, что соглашение, переговоры по которому Израиль вел в течение последних нескольких дней с помощью генерального директора Pfizer Альберта Бурлы, является первым в своем роде.

Согласно данным Корейского агентства по контролю и профилактике заболеваний (KDCA) во вторник в стране зарегистрировано еще 746 случаев COVID-19. Общее число случаев заболевания за период пандемии достигло 161 тыс. 541, летальных исходов - 2 тыс. 32.

В общей сложности 15,4 млн человек или 30% населения страны получили первую дозу вакцины от COVID-19. 5,32 млн человек или 10,5% всего населения полностью вакцинированы.

Хроника 09 января 2020 года – 06 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Израиль Южная Корея COVID-19 коронавирус Нафтали Беннетт

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