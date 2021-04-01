Южная Корея введет сертификаты вакцинации от COVID-19

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн заявил, что в стране в течение апреля введут цифровые сертификаты о вакцинации против коронавируса COVID-19.

"Люди смогут вернуться к нормальной жизни благодаря паспорту о вакцинации, или системе зеленых карт", - цитирует Чон Се Гюна агентство "Ренхап".

Отмечается, что правительство уже разработало систему, которая показывает статус вакцинации через приложение для смартфона.

Премьер также объяснил, что программа основана на технологии блокчейн, которая позволит обезопасить личные данные корейцев.