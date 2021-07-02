В Литве готовы объявить экстремальную ситуацию из-за нелегалов из Белоруссии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) просит объявить экстремальную ситуацию в связи с растущим потоком мигрантов из Белоруссии.

Заместитель командующего СОГГЛ Видас Мачайтис заявил, что потоки прибывающих мигрантов вызывают беспокойство: "каждый день, каждую неделю они растут, возникают проблемы как у государства, так и у службы".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация напряженная и имеет тенденцию к ухудшению, а белорусский лидер Александр Лукашенко должен быть лишен возможности обманным путем привлекать новых лиц, намеревающихся нелегально проникнуть в Евросоюз.

"Ситуация напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Цель МИД ясна - незаконно пересекшие границу Европейского союза экономические мигранты должны быть возвращены туда, откуда они прибыли", - говорится в комментарии Ландсбергиса для BNS, переданном его представителем Витауте Шмайжите.

Литва в последние недели задерживает всё больше незаконно прибывающих из Белоруссии мигрантов. В этом году в Литву из Белоруссии пытались попасть уже 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, и это крупнейшее число задержанных за сутки нелегальных мигрантов, оно почти втрое превышает прежние суточные рекорды.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. После этого в Литве резко возрос поток проникающих в страну из Белоруссии нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака.