Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:29Заразились
на 02.07В России 5 561 360+23 218В мире 182 641 391+439 021

В Литве готовы объявить экстремальную ситуацию из-за нелегалов из Белоруссии

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) просит объявить экстремальную ситуацию в связи с растущим потоком мигрантов из Белоруссии.

Заместитель командующего СОГГЛ Видас Мачайтис заявил, что потоки прибывающих мигрантов вызывают беспокойство: "каждый день, каждую неделю они растут, возникают проблемы как у государства, так и у службы".

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ситуация напряженная и имеет тенденцию к ухудшению, а белорусский лидер Александр Лукашенко должен быть лишен возможности обманным путем привлекать новых лиц, намеревающихся нелегально проникнуть в Евросоюз.

В миреЛукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегаловЛукашенко заявил, что Минск не будет защищать Европу от мигрантов-нелегаловЧитать подробнее

"Ситуация напряженная и имеет тенденцию к ухудшению. Цель МИД ясна - незаконно пересекшие границу Европейского союза экономические мигранты должны быть возвращены туда, откуда они прибыли", - говорится в комментарии Ландсбергиса для BNS, переданном его представителем Витауте Шмайжите.

Литва в последние недели задерживает всё больше незаконно прибывающих из Белоруссии мигрантов. В этом году в Литву из Белоруссии пытались попасть уже 822 незаконных мигранта - в десять раз больше, чем за весь 2020 год.

За минувшие сутки литовские пограничники задержали 150 нелегальных мигрантов, и это крупнейшее число задержанных за сутки нелегальных мигрантов, оно почти втрое превышает прежние суточные рекорды.

В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко после острой международной реакции на принуждение к посадке пассажирского самолета Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией на границе с Белоруссией. После этого в Литве резко возрос поток проникающих в страну из Белоруссии нелегальных мигрантов, в основном граждан Ирака.

Литва Белоруссия

Новости по теме

Новости

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка

В парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" началась забастовка
Пандемия коронавируса

ВОЗ и ЮНЕСКО сочли необходимым тестировать на COVID-19 в школах

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Лавров заявил о стягивании сил ИГ в Афганистан

Что случилось этой ночью: пятница, 2 июля

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

Рост ядерного арсенала КНР вызвал беспокойство США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Посольство РФ в Вашингтоне отвергло причастность России к кибератакам в США

Космический грузовик "Прогресс МС-17" пристыковался к МКС

Генеральный прокурор США ввел мораторий на смертную казнь

Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов

Организации Трампа предъявили обвинение в неуплате налогов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');