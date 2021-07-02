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Киев отверг обвинения Лукашенко в перевозке оружия в Белоруссию

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Украина пока не получала официальных уведомлений о закрытии границы со стороны Белоруссии, сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"От такого шага пострадал бы, прежде всего, белорусский народ", - добавил он.

Представитель МИД добавил, что Киев категорически отвергает упрек Александра Лукашенко о поставках оружия из Украины.

"Мы никогда не вмешивались во внутренние дела Беларуси. Не собираемся этого делать и в будущем. Ожидаем такой же позиции Минска: чтобы северная граница оставалась пространством безопасности", - отметил он.

По словам Николенко, что политика Украины направлена на поддержку законных интересов белорусского народа, который заслуживает достойную жизнь в демократической стране, где уважаются права человека и существует верховенство права.

"Зато позиционирование Украины как внешней угрозы укладывается в политику дезинформации, репрессий и запугивания белорусского населения. Убеждены, что никакие абсурдные обвинения и запугивания не смогут отвернуть белорусский народ от дружественного украинского народа и Украины как государства, которое уважает и защищает права людей", - заявил он.

2 июля на собрании в честь Дня Независимости президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной.

"Огромное количество оружия поступает из Украины в Беларусь. Поэтому я поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной", - объяснил он.

Украина Белоруссия Александр Лукашенко МИД Олег Николенко

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