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Лукашенко объявил о проведенной в Белоруссии масштабной спецоперации

В связи с этим у Минска возникли претензии к Меркель, сообщил белорусский президент

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о масштабной антитеррористической операции, которую завершили белорусские спецслужбы и силовики, и о возникших в связи с этим претензиях к руководству Германии.

"Сегодня заканчивали в стране масштабную антитеррористическую операцию. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и объектов. В ближайшее время мы об этом скажем", - пообещал Лукашенко в пятницу на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости. Его цитирует госагентство БелТА.

Он добавил, что "после сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии".

Никаких подробностей об этих "мероприятиях по линии контрразведки" Лукашенко не привел.

Александр Лукашенко Белоруссия Германия

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