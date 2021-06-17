Китайский космический корабль состыковался с орбитальной станцией

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Китайский космический корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами на борту в четверг успешно состыковался на орбите со строящейся китайской орбитальной станцией "Тяньгун", говорится в сообщении Китайской программы пилотируемых полетов.

Он был выведен на орбиту ракетой-носителем "Чанчжэн-2F", стартовавшей в четверг в 09:22 по местному времени (4:22 по Москве) с космодрома "Цзюцюань".

В состав экипажа входят Не Хайшэн, Тан Хунбо, уже побывавшие в космосе, а также Лю Бомин, для которого полет стал первым. Состояние экипажа оценивается как хорошее, запуск осуществлен успешно, говорится в сообщении.

В Китае это 19-й полет корабля с космонавтами с начала реализации программы пилотируемых полетов в космос, а также первая пилотируемая миссия к строящейся орбитальной станции, отмечают китайские СМИ.

После стыковки с базовым модулем будущей станции, который был запущен в апреле, задачей космонавтов будет сборка и подключение оборудования, доставляемого на модуль грузовыми кораблями. Для завершения строительства станции потребуется 11 запусков и чуть больше года.

Планируется, что на орбиту выведут два лабораторных модуля, которые будут пристыкованы к базовому, запущены четыре грузовых и четыре пилотируемых корабля.

Общий вес станции после завершения ее строительства составит около 100 тонн. Она будет в несколько раз меньше Международной космической станции и будет способна на постоянной основе принимать трех членов экипажа.