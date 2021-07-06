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Китай во вторник запустит на орбиту новый спутник-ретранслятор

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Китай во вторник запустит на орбиту очередной ретрансляционный спутник "Тяньлянь 1-05" для улучшения контроля за полетами космических кораблей, сообщает специализированный американский сайт Next Spaceflight.

Запуск аппарата "Тяньлянь 1-05" будет осуществлен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-3С" с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китае, в 23:55 по пекинскому времени (в 18:55 мск).

Спутник предназначен для сокращения времени передачи на Землю данных, в течение которого они поступают с китайских пилотируемых кораблей "Шэньчжоу", а также создаваемой в настоящее время на орбите космической станции "Тяньгун" и других космических аппаратов.

Спутник "Тяньлянь" также позволит улучшить контроль и измерение параметров при запусках китайских космических кораблей. Он войдет в состав китайской системы глобальной сети ретрансляции данных, которая уже располагает четырьмя ранее запущенными аналогичными аппаратами.

Китай Тяньлянь 1-05 Чанчжэн-3С

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