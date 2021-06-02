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Китай запустил на орбиту метеорологический спутник

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - На орбиту стартовала китайская ракета-носитель "Чанчжэн-3В" ("Великий поход -3В") с метеорологическим спутником второго поколения "Фэнъюнь-4В", сообщили китайские СМИ.

Запуск был осуществлен в 0:17 3 июня по пекинскому времени (в 19:17 2 июня мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Космический аппарат пополнит орбитальную группировку аналогичных спутников Китая для улучшения возможностей по прогнозу погоды и экологическому мониторингу.

Он будет работать на геостационарной орбите высотой 36 тыс. км. в течение 7 лет.

Китай Чанчжэн-3В Фэнъюнь-4В

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