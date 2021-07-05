Более 1 тыс. афганских военных отступили в Таджикистан под натиском талибов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В ночь с 4 на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных, сообщает в понедельник утром пресс-центр пограничных войск Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана.

В ночь на понедельник талибы взяли под полный контроль уезды Хохон, Шикай, Нусай, Мохимай, Шугнон и Султон Ишкашим афганской провинции Бадахшан, имеющие общую границу с Таджикистаном протяженностью 910 километров, говорится в сообщении.

В ходе боев с талибами 1 037 афганских военных отступили "через приграничные участки Шохон Ш. Шохинского района (104 человека), Рузвай (213 человек) и Нулванд (83 человека) Дарвазского района, Хумроги Ванджского района (173 человека), района Тем г. Хорог (312), Ишкашим (102 человека) и Лангар (50 человек) Ишкашимского района на территорию Таджикистана", заявили в пресс-центре.

"Принимая во внимание принцип добрососедства и придерживаясь позиции невмешательства во внутренние дела ИРА, военнослужащим правительственных войск Афганистана было разрешено перейти на таджикскую территорию", - отмечается в сообщении.

В настоящее время обстановка на указанных приграничных участках находится под контролем пограничников Таджикистана.

В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков "Талибана" отступили 94 афганских военных после захвата уезда Хохон афганской провинции Бадахшан.

4 июля президенты Таджикистана и Афганистана Эмомали Рахмон и Мухаммад Ашраф Гани в ходе телефонного разговора обсудили развитие военно-политической ситуации в Афганистане.

"Особое внимание было уделено обострению обстановки в приграничных с Таджикистаном северных районах Афганистана. Президент Таджикистана с тревогой проинформировал президента Афганистана о новых фактах вынужденного перехода линии государственной границы военнослужащими соседней страны", - говорилось в сообщении пресс-службы таджикского лидера.

В субботу более 300 афганских военных под натиском талибов отступили на территорию Таджикистана через охраняемый участок границы между 5-ой погранзаставой "Истиклол" и 6-ой погранзаставой "Саригор" погранотряда "Ш.Шохин".