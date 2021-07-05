Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:57Заразились
на 04.07В России 5 610 941+25 142В мире 183 459 394+375 056

Иран вновь вводит ограничения из-за штамма "дельта" COVID-19

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Ирана в связи с распространением в стране штамма "дельта" COVID-19 возобновляют действие ряда ограничительных мер, передает агентство Associated Press (AP).

В частности, власти предписали закрыть коммерческие предприятия не первостепенной важности в зонах с более серьезным распространением коронавируса и в зонах, где существует повышенный риск COVID-19. В 275 городах, включая Тегеран, закрыты все общественные парки, рестораны, кондитерские, салоны красоты, торговые центры, книжные магазины.

Также введен запрет на перемещения между городами, где отмечены высокие уровни заболеваемости коронавирусом.

Президент Ирана Хасан Рухани накануне выразил опасения, что стране угрожает пятая волна коронавируса COVID-19 из-за резкого распространения мутации "дельта".

AP отмечает, что в Иране фиксируется рост заболеваемости COVID-19 - в два раза с середины июня до начала июля. Между тем, в стране с населением примерно в 84 млн человек полностью привиты менее 2% жителей. Основная часть вакцин поступила из-за рубежа, в том числе через международную программу COVAX; также Тегеран импортировал российскую вакцину "Спутник V" и китайскую - разработки компании Sinopharm.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Иране за время пандемии выявили более 3,25 млн случаев заражения коронавирусом, более 84,7 тысячи пациентов с COVID-19 скончались. Выздоровели свыше 2,92 млн человек. Иран считается наиболее пострадавшей в пандемию страной региона.

Ранее руководитель Ирана аятолла Али Хаменеи привился против коронавируса COVID-19 иранским препаратом COV-Iran Barekat.

Хроника 09 января 2020 года – 05 июля 2021 годаПандемия коронавируса
Иран коронавирус

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 5 июля

Число жертв крушения самолета ВВС Филиппин достигло 50 человек

Американец съел 76 хот-догов, установив новый мировой рекорд

Американец съел 76 хот-догов, установив новый мировой рекорд

Число жертв крушения самолета ВВС Филиппин увеличилось до 47 человек

Пандемия коронавируса

Свыше 30% коек военных медучреждений РФ выделят для больных COVID-19

Свыше 30% коек военных медучреждений РФ выделят для больных COVID-19

Российский турист утонул в Гагре во время шторма

Талибан вынудил около сотни афганских военных отступить в Таджикистан

Не менее 45 человек погибли при крушении военного самолета на Филиппинах

Что произошло за день: воскресенье, 4 июля

Папа римский госпитализирован в Риме для проведения плановой операции

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');