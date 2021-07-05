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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
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Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля

Во Франции спрогнозировали четвертую волну коронавируса к концу июля
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Распространение штамма коронавируса "дельта" во Франции грозит вылиться к концу июля в четвертую волну эпидемии в этой стране, заявил в понедельник представитель правительства страны Габриэль Атталь.

"За прошлую неделю эпидемия вновь набирает обороты", - приводит его слова французские СМИ.

"Мы видели в Соединенном Королевстве взрывное увеличение случаев после первых тревожных сигналов, и мы видим эти знаки в нашей стране", - признал он.

СМИ напоминают, что с аналогичным предупреждением накануне выступил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.

По данным СМИ, на данный момент уровень заболеваемости составляет 21 случай на 100 тыс. человек – ниже тревожного уровня в 50 случаев, однако за предыдущую неделю этот показатель вырос на 10%.

Вместе с тем власти признают, что во Франции вакцинирована недостаточная доля населения. Всего полный курс вакцинации прошли 36% населения.

В воскресенье медицинские службы отчитались о выявленных за сутки примерно 2,6 тыс. случаях COVID-19; тогда как на пике третьей волны эпидемии – в апреле – в сутки фиксировали в среднем 35 тыс. случаев.

По данным статистического сайта Worldometers, всего во Франции за время пандемии выявили более 5,78 млн случаев заражения коронавирусом, более 111 тыс. пациентов с COVID-19 скончались.

Хроника коронавируса. Июль.

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